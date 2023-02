L'adattatore CHE TI SERVE, sembra sciocco ma è una BOMBA (9€)

Hai un vecchio monitor che non sai più come utilizzare, ma non vorresti buttare? Convertilo a secondo schermo per il tuo computer grazie a questo Adattatore HDMI VGA che ho scovato su Amazon.

Lo trovi in offerta adesso allo straordinario prezzo di 9,49€ grazie allo sconto che trovi al momento. Spesa minima ma resa massima per non dover rinunciare più alla comodità suprema. Acquistalo al volo prima che sia troppo tardi.

Potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita se attivi un abbonamento Amazon Prime prima di completare l’ordine.

Ridai vita a quel vecchio monito con questo adattatore

Avrai di sicuro in cantina o in un angolo remoto di casa, un vecchio monitor con solo porte VGA che ormai non sai più che fartene. Capisci bene che è un peccato dover buttarlo via dal momento che comunque funziona ancora. Per questo oggi ti voglio consigliare questo Adattatore HDMI VGA con cui potrai ridargli vita. In questo modo potrai utilizzarlo comodamente come secondo schermo.

Questo comodissimo e compatto dispositivo ti permette infatti di trasformare quella vecchia uscita video VGA in una moderna HDMI con cui potrai collegarlo al tuo computer. Non dovrai far altro che usare il tuo cavo VGA per collegare il monitor al dispositivo che a sua volta collegherai al PC, semplice e immediato. Non avrai bisogno di scaricare driver o installare programmi dal momento che l’acquisizione e sarà tutto semplice e veloce.

Questo adattatore riesce a convertire l’immagine supportando una risoluzione massima Full HD da 1080p, quindi a 60Hz. Naturalmente potrai utilizzarlo anche per collegare le tue console o lettore Blu-Ray e DVD. In caso di problemi avrai a disposizione la tua garanzia.

Non aspettare ancora e acquista subito il tuo Adattatore HDMI VGA di BENFEI su Amazon a soli 9,49€ grazie allo sconto in corso.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.