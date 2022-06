La videocamera 6 in 1 SPETTACOLARE torna in sconto: prezzaccio (24€)

Questo prodotto è perfetto per la sicurezza e il controllo ed ha un equilibrio fra qualità e prezzo pazzesco. Si tratta di una videocamera 6 in 1 bellissima nel design, compatibile con gli smart display (con Alexa) e dotata di un sensore motorizzato pazzesco.

Con le promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 24,99€ appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Videocamera 6 in 1 in gran sconto su Amazon

Un prodotto pensato principalmente per la sicurezza, ma che non trascura di essere un bell’oggetto di arredo. In pochi secondi, la colleghi a Internet tramite WiFi, sfruttando l’applicazione per smartphone Android e iOS. A quel punto, sei pronto a sfruttarne il potenziale. Un solo prodotto, 6 funzionalità utilissime:

sensore giorno e notte: anche la buio, grazie alla visione infrarossi, non ci saranno problemi; rilevamento dei movimenti: se qualcuno si muove davanti al dispositivo, ricevi una notifica di allarme sullo smartphone; rotazione motorizzata del sensore: destra, sinistra, in alto e in basso; in questo modo, un’unica videocamera ti permetterà di avere sotto controllo l’intero ambiente; notifiche di avviso su smartphone e controllo da remoto tramite applicazione: puoi controllare in qualsiasi commento cosa accade mentre non sei in casa; audio bidirezionale: oltre a sentire cosa accade, puoi anche interagire inviando dei messaggi vocali dal tuo dispositivo; saranno riprodotti dal mini speaker all’interno della camera; compatibilità con l’assistente vocale Alexa: se possiedi uno smart display, puoi usarlo per vedere cosa accade direttamente sul suo schermo.

Insomma, a questa videocamera 6 in 1 manca niente, nemmeno un prezzo irresistibile. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo: te l’accaparri a 24€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Occasione a tempo limitato, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.