La tua vita in PANTONE: il powerbank da 5000mAh da avere in tasca

Ci sono situazioni in cui la batteria del tuo smartphone ti abbandona e per un motivo o per un altro, hai bisogno di averla al massimo. Ovviamente non hai bisogno di portare una centrale elettrica con te, ma un ottimo powerbank non può che essere ideale.

Perché acquistarne uno semplice quando puoi colorare la tua vita con Pantone? Ho scoperto questo modello geniale ed è anche in offerta. Lo porti a casa ad appena 16€ con il ribasso del 36%. Collegati ora su Amazon e fallo diventare tuo.

Le spedizioni non sono un problema, con l’abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Powerbank Pantone, la collaborazione che rende un dispositivo ancora più unico

Celly è una delle società che produce alcuni dei migliori powerbank sul mercato. Affidabili garantiti, con uno di questi in tasca non corri mai rischi. Il Celly Powerbank appartenente alla Linea Pantone è ancora più speciale del solito. Questo particolare modello è dotato di due porte USB classiche e una porta USB tipo C, in modo da poter ricaricare più dispositivi contemporaneamente. In particolar modo puoi utilizzarlo con due prodotti a tua scelta all’unisono.

Se poi non lo avessi notato, la bella finitura Pantone lo rende bello e sfizioso allo stesso tempo.

Tuttavia, il vero motivo per cui dovresti acquistare questo gioiellino è la sua capacità di 5000mAh. Questo significa che potrai ricaricare completamente la maggior parte degli smartphone in commercio senza alcun problema. Ovviamente è compatibile con tutti i marchi e non sei obbligato a sfruttarlo soltanto con questi dispositivi: anche con tablet, wearable e smartwatch offre il meglio di sé.

Se sei solito fare viaggi lunghi o rimani tanto tempo fuori casa, fidati un powerbank serve sempre.

Acquista il tuo in questa speciale colorazione Pantone spendendo il minimo indispensabile, collegati ora su Amazon per completare l’acquisto con soli 16€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.