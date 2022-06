La tua estate in milioni di pagine diverse: Kindle ora a 59€ [Amazon]

Tra i migliori lettori di ebook, Kindle fa sempre la sua grande figura.

Se c’è un prodotto che viene consigliato da tutti è senza ombra di dubbio questo perché in termini di rapporto qualità prezzo, anche quando non è in offerta vale ogni singolo euro speso.

Ora che costa solo 59€ non può che essere un affare colossale e se da tempo pensavi di passare al digitale, è proprio il tuo momento.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Kindle: un nuovo modo di leggere qualunque libro

Avere un Kindle in borsa o nello zaino significa avere la più grande libreria di generi e volumi messi a disposizione. Puoi scaricare migliaia di titoli nel giro di un secondo, fare acquisti e leggere persino gratuitamente. Praticamente invece di portarti dietro i mattoni, hai un peso piuma tra le mani.

E’ vero, ci si deve abituare ma da lettrice accanita ti svelo che ci vuole giusto qualche giorno, una volta che ci prendi la mano poi non torni più indietro. Non solo puoi leggere ovunque, ma con le luci frontali integrate anche la notte è un’opzione possibile e senza bisogno di svegliare chi ti sta accanto.

Batteria che dura settimane, spazio da vendere, semplicità di utilizzo e personalizzazione. Cosa intendo? Che all’interno del tuo libro puoi modificare carattere, grandezza, margini, spaziature e tutto il resto.

In altre parole è come se venisse stampato un libro su misura per te.

Ho solo un avvertenza da farti: diventerà come un’ossessione quindi preparati ad aumentare il carico di libri che leggi perché sarà inevitabile (in formato Kindle costano di meno, ma scopri il servizio Unlimited).

questa è la versione aggiornata.

