La tua auto non è mai stata così comoda: 5 acquisti SPAZIALI (Amazon)

Passare tanto tempo in auto può essere rilassante così come uno stress. Per affrontare lunghi viaggi o tratte e non perderti in un bicchiere d’acqua, ti bastano dei semplici acquisti per migliorare l’esperienza.

Con questi cinque oggetti che ho trovato su Amazon, credimi non potrai avere più libri e stare on the road diventerà un vero spasso. Sono tutti in offerta o costano pochissimo quindi approfittane il prima possibile.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Gadget per auto: i cinque acquisti migliori da fare al più presto

Magari devi andare in vacanza e la tua auto non è la più tecnologica o, ancora, vuoi renderla ancora più funzionale sotto tutti i punti di vista. Cosa fai? Non ti preoccupare perché non devi cambiarla, basta aggiungerle questi prodottini che ho trovato su Amazon.

In modo particolare ti propongo:

RenFox Supporto Lombare, con la sua fascia elastica è multiuso perché puoi metterlo sul sedile o anche su una sedia a casa. E’ un plus che ti torna utile se lamenti sempre dolore alla schiena, mentre guidi ti fa stare dritto e scongiuri tutti i dolori. Su Amazon è in vendita a soli 18€ se spunti il coupon.





CARFIX Porta Telefono Auto, lo fissi a una bocchetta di ventilazione e poi lo ruoti come vuoi con il suo supporto a 360°. Comodissimo per avere lo smartphone sempre a portata di vista e non distrarti mai. Su Amazon in vendita a soli 8€ con un ribasso del 15%.





Govee Striscia LED, 4 pezzi da 22 cm che installi in macchina per darle un aspetto tecnologico. Non apporta comodità aggiuntiva, ma la rende più bella. La gestisci come vuoi e la colori a piacimento. In vendita su Amazon a soli 21€ spuntando il coupon.





TOPDROP Disco Orario per Auto, sosta limitata? Non cercare più una penna e un foglietto di carta, ruota il disco e metti l’orario d’arrivo. Perfetto per tutta l’Europa con gli accessori aggiuntivi. In vendita su Amazon a soli 5,99€.



Trasmettitore, Adattatore Audio Radio e caricatore. Un prodotto geniale sotto tutti i punti di vista, con questa aggiunta sblocchi un sacco di funzioni nella tua macchina. Ti basta inserirlo nella presa di corrente ed ecco che funziona dal primo secondo. In vendita su Amazon a soli 13,22€ se spunti il coupon.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.