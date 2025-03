La telecamera smart per una casa sempre sotto controllo: tua a 29,99€

Se desideri tenere d’occhio la tua casa, i tuoi bambini o i tuoi animali domestici, la telecamera smart EZVIZ CP1 è quello che fa per te. Si tratta di una telecamera Wi-Fi da interno studiata per offrirti un’ottima qualità video (2K) e per regalarti immagini nitide e dettagliate, permettendoti di monitorare ogni angolo della casa in tempo reale e ovunque tu sia.

Grazie alla sua testa motorizzata, questa fotocamera può ruotare fino a 360° orizzontalmente, e inclinarsi verticalmente per eliminare i punti ciechi. Inoltre il rilevamento intelligente del movimento ti invierà notifiche istantanee sullo smartphone qualora dovesse essere rilevata un’attività sospetta. In questo modo potrai reagire subito.

Con il microfono e l’altoparlante integrati, potrai utilizzare questo dispositivo per parlare ed ascoltare in tempo reale. Questa funzione ad esempio è perfetta per controllare i tuoi bambini, tranquillizzare il tuo animale domestico o per quando sei fuori casa.

Di notte la EZVIV CP1 è dotata di LED a infrarossi, e ti garantisce un’ottima visibilità fino a 10 metri, fornendoti immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre potrai controllare la telecamera con la voce grazie alla sua compatibilità con Alexa ed altri assistenti smart.

La sua installazione è semplice e veloce: basta collegarla al Wi-Fi e configurarla tramite l’app EZVIV. I tuoi video possono essere salvati su scheda microSD (fino a 256GB) o sul cloud EZVIV, in questo modo potrai avervi accesso ogni qualvolta ne dovessi avere bisogno.

Questa telecamera di sorveglianza smart è davvero un prodotto affidabile, facile da installare e ideale per avere la casa sempre sotto controllo. Acquistala immediatamente con il 25% di sconto e approfitta subito di questa offerta imperdibile!