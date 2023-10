La Tech Week di eBay è PAZZESCA: sconti su iPhone 15, PlayStation 5 e non solo

La Tech Week di eBay parte oggi, 16 ottobre, e ti permetterà di accedere a 7 giorni di shopping esclusivo e scontatissimo. I prodotti più interessanti, dei migliori brand, tutti a un prezzo irresistibile.

Non solo dispositivi di elettronica, ma anche elettrodomestici come macchine del caffè e potenti aspirapolvere: guarda l’intera vetrina promozionale e lasciati stupire dagli sconti. Per agevolarti nella ricerca, abbiamo selezionato 5 occasioni imperdibili, che devi assolutamente valutare!

iPhone 15 5G 128GB, smartphone di ultima generazione, a 869,9o€ invece di 979,90€.

La spettacolare PlayStation 5, in edizione con lettore ottico, crolla a 479,99€ (pochissimi prezzi).

L’eccezionale Dyson V8 con kit di accessori per la pulizia dell’auto. Il potentissimo aspirapolvere premium lo prendi a 299€ invece di 399€.

Se preferisci un modello di aspirapolvere a filo, che ti offra straordinaria potenza, allo questo – firmato Deerma – è imperdibile. Motore da 600W, facile da maneggiare perché leggero e un prezzo piccolissimo: prendilo a 49,99€.

Per finire, una spettacolare smart TV Android da 32″, adesso disponibile a un prezzo sensazionale: prendila a 159€ appena.

Insomma, le occasioni non mancano durante la eBay Tech Week! Guarda tutte le opportunità a tua disposizione e concludi sensazionali affari, ma fai in fretta perché c’è poco tempo e le scorte sono super limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.