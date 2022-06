La sveglia smart di Xiaomi torna in OFFERTACCIA: 18€ su Amazon

La sveglia smart del brand Zeyue, parte dell’ecosistema Xiaomi, torna in gran sconto su Amazon. Parecchio sotto la soglia dei 20€, è il gadget perfetto per non essere costretti ad avere lo smartphone sul comodino. Bellissimo il design, il pannello ad alta visibilità è retroilluminato e nasconde anche una sorpresa. Oltre a leggere orario, sveglia e data, ti permetterà anche di controllare temperatura e umidità. Infatti, questi gioiellino è anche un ottimo termometro igrometro.

Il suo cuore smart? Semplicissimo: lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e, tramite l’applicazione predisposta, puoi impostare ogni parametro. Addirittura puoi scegliere con quale suoneria desideri essere svegliato.

Insomma, un bellissimo gadget, che sta ben nascosto all’interno dell’ecosistema del colosso cinese e che adesso puoi portare a casa a prezzo ridicolo da Amazon. Completa l’ordine al volo per averlo a 18,80€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sveglia smart? Ci pensa l’ecosistema Xiaomi

A colpirmi, quando ho visto per la prima volta questo prodotto, è stato il design. Si tratta di un dispositivo veramente bello sotto il profilo estetico: il fascino retrò di un oggetto che in realtà è un piccolo concentrato di tecnologia.

La qualità si nota subito, basta dare uno sguardo al volo al display: ottima la visibilità e presente anche la retroilluminazione da attivare all’occorrenza. Effettua il collegamento allo smartphone tramite Bluetooth e, tramite app apposita, puoi impostare gli allarmi (anche più di uno), decidendo anche quale suoneria utilizzare. Nessuno scomodo pulsante o strane combinazioni: non dovrai perdere tempo o impazzire con complicate istruzioni.

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon è adesso, con questa bellissima sveglia smart, parte dell’ecosistema Xiaomi. Completa l’ordine adesso e portala a casa a 18,80€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata al modello bianco e verde. Disponibile anche quello blu a 19,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.