Questa sveglia smart l'ha messa a punto Cleargrass sotto l'ala di Xiaomi e si vede. Non solo è un gioiellino – il classico gadget che un appassionato di tecnologia deve avere – ma è anche super economico. Solitamente, costa intorno ai 25€, ma oggi scopro che è in sconto a 15,29€, direttamente su Amazon. Le spedizioni sono anche rapide e gratis: l'affare è servito.

Sveglia smart Xiaomi: tanto bella, tanto intelligente

Il design è irresistibile, un vintage che profuma di industrial ed è pronto a impreziosire qualsiasi superficie dove la posizionerai. Si adatta perfettamente a una camera da letto, ma fa la sua figura anche in salotto. Perché dovresti metterla in salotto? Semplice: non funziona mica solo come una sveglia, ti indica temperatura e umidità ambientali e lo fa con estrema precisione perché dotato del sensore Swiss Sensirion.

Tutte le informazioni come orario, sveglia, data, temperatura e umidità, li leggi su uno schermo LCD dotato di visibilità eccellente e non solo: è retroilluminato in modo intelligente, cioè solo se sfiori il dispositivo sulla parte alta.

Si, c'è un cuore smart e certamente non lo trascurerò perché è utilissimo. Dimentica le lotte con i vari pulsanti per regolare le classiche sveglie: questo gioiellino, lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e – tramite app – esegui tutte le regolazioni che ti interessano (sveglia, data e orario). Anzi, puoi fare di più: scegli anche la suoneria della sveglia e non ti limiti a impostarne una sola. Addirittura, puoi creare fino a 16 gruppi di sveglie!

Insomma, non chiamiamola più “sveglietta”, quella di Xiaomi Cleargrass è una sveglia smart d'eccezione, l'ennesima lezione di ottimo rapporto qualità/prezzo che il colosso cinese riesce a dare. Come ti ho anticipato, ora è anche in super conto: è da folli non approfittare del coupon in pagina, direttamente su Amazon. La paghi appena 15,29€ e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

