La stampante termica SMART a 21€ è imperdibile: non usa inchiostro, è geniale

La stampante termica smart è un gadget geniale. Basta abbinarla in Bluetooth allo smartphone, inserire l’apposito rotolo di carta ed è subito pronto all’uso. Infatti, basta una rapida configurazione tramite apposita applicazione e poi potrai divertirti a stampare in bianco e nero qualsiasi cosa. Dal testo alle immagini: di tutto. Non usa inchiostro, quindi non sarai costretto ad acquistare alcuna forma di costosa ricarica. Basterà sempre essere muniti degli appositi rotoli di carta per la stampa, disponibili anche loro a ottimo prezzo su Amazon.

E, a proposito di ottimo prezzo, complice un golosissimo sconto a tempo limitato, poi portare a casa questo concentrato di tecnologia a 21€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dei servizi Prime. Tutto quello che devi fare per approfittarne è semplicemente mettere il prodotto nel carrello e, prima di completare l’ordine, applicare il codice “K98ZU93O”. Sii rapido però, la disponibilità in promozione super limitata.

Un prodotto super compatto e dotato di batteria integrata ricaricabile. Grazie a queste caratteristiche, potrai facilmente portare sempre con te il dispositivo e utilizzarlo in qualsiasi momento. I contesti in cui potrebbe tornare utile sono tantissimi: puoi sfruttarlo per divertirti ma non solo. Ad esempio, se disponi di un sistema di POS mobile, risulterà la soluzione ideale per stampare le ricevute da dare al cliente. L’applicazione è semplice e intuitiva: ti permetterà di esplorare in qualsiasi momento tutte le funzionalità delle quali questo dispositivo è dotato.

L’assenza del vincolo di ricariche di inchiostro da acquistare a parte, rende questo gadget ancora più conveniente sotto il punto di vista economico. I rotoli di carta sono sempre a buon mercato, solitamente a costare parecchio è la ricarica di inchiostro. Non perdere l’occasione di portare a casa la stampante termica smart a prezzo sensazionale: mettila nel carrello su Amazon e, prima di procedere al completamento dell’ordine, ricordati di applicare il codice “K98ZU93O”.

La prendi a 21€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime. Ricorda: si tratta di un’occasione a tempo super limitato, sii veloce se desideri approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.