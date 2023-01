La soundbar 2 in 1 COMPONIBILE non l'hai mai vista: genialata a 22€

Hai mai visto una soundbar 2 in 1, addirittura componibile? Si tratta di una periferica audio molto particolare, che puoi usare in 2 modi diversi, in base alle tue esigenze. Puoi lasciarla unita, ottenendo la classica barra orizzontale da posizionare sotto lo schermo del PC o la TV, ma non solo. Infatti, se lo desideri, puoi dividere in due blocchetti il dispositivo e ottenere una coppia di diffusori audio, da alloggiare dove preferisci.

Un prodotto decisamente unico nel suo genere, che adesso da Amazon puoi prendere a mini prezzo. Infatti, completando l’ordine al volo te l’accaparri a 22€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo prezzo durerà pochissimo.

Decidi come vuoi utilizzarla e godi subito di un’esperienza audio migliorata. La soluzione ideale per gustarti un po’ di buona musica o guardare un film. Integrata c’è anche un’illuminazione LED, che ti permetterà di creare sempre l’atmosfera perfetta.

Grazie al collegamento a tramite jack audio da 3,5 millimetri rende questo prodotto praticamente compatibile con qualsiasi device: smartphone, tablet, PC e TV. Inoltre, l’ingresso anteriore permette il collegamento di cuffie e microfono.

Insomma, considerando la possibilità di “comporre” la soundbar 2 in 1 come preferisci, questo gadget è un dispositivo da provare assolutamente. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 22€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

