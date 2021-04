Se sei alla ricerca di una smart TV con Android, che costi poco, l’hai trovata. Infatti, grazie agli sconti eBay di Pasqua, puoi portare casa una United da 32″ a 134€ appena con spedizioni assolutamente gratis dall’Italia.

Smart TV con Android TV: super prezzo su eBay

Bella esteticamente, questa televisione devi solo collegarla a Internet ed è pronta a offrirti un mondo di intrattenimento grazie alla presenza di Android TV e di un Chromecast integrato, perfetto per trasmettere i contenuti da smartphone, PC e tablet.

Come puoi notare dalla scheda tecnica riassuntiva, il comparto della connettività è completato dalla presenza del Bluetooth: potrai anche collegare una soundbar esterna, se lo desideri. Non mancano due ingressi HDMI, oltre a uno LAN e uno USB 2.0.

Il modello della smart TV United è il LED32HS72A9 e puoi portarlo a casa a 134€ appena invece di 199€: lo sconto offerto su eBay è del 32%, un vero affare.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, riceverai il prodotto a casa in pochi giorni. Per non perdere questa, e tutte le migliori offerte eBay, non dimenticare di iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

