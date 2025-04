La sicurezza di casa a meno di una cena fuori: ecco la cam che ti sorveglia H24

Se vuoi sentirti davvero al sicuro anche mentre sei fuori casa, la Tapo C200 è la telecamera perfetta per te. Con tecnologia Wi-Fi, questa telecamera ti offre tutta la tranquillità che cerchi, funzionalità avanzate ed un utilizzo semplicissimo.

Con la sua risoluzione Full HD 1080p, ti garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per controllare ogni angolo della stanza in cui deciderai di sistemarla. Grazie alla visuale panoramica a 360° in orizzontale e 114° in verticale, non ti perderai nulla: potrai muoverla direttamente dal tuo smartphone e avere tutto sotto controllo con un semplice tocco. La visione notturna a infrarossi inoltre ti protegge anche al buio, fino a 9 metri di distanza.

Che sia pieno giorno o notte inoltrata, saprai sempre cosa sta succedendo attorno a te. Il rilevamento di movimento integrato è un alleato perfetto per la sicurezza: non appena qualcosa si muove riceverai una notifica istantanea sul tuo telefono. E se serve, potrai attivare anche l’allarme acustico e luminoso per scoraggiare qualsiasi intruso.

Se hai animali domestici o bambini, con l’audio bidirezionale potrai ascoltare e parlare in tempo reale attraverso la telecamera, ovunque tu sia. Una funzione comodissima anche solo per tranquillizzare il tuo amico a quattro zampe quando sei fuori, o dire due parole al volo a chi è in casa.

L’installazione di questo dispositivo è semplicissima, e l’app Tapo ti guiderà passo passo: potrai salvare i video direttamente sulla scheda microSD fino a 256 GB, senza il bisogno di abbonamenti o costi extra. La Tapo C200 è compatibile con Alexa e Google Assitant, quindi potrai controllarla anche con la voce.

Insomma, è molto più di una semplice videocamera: questo dispositivo è in grado di proteggere te e i tuoi cari 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, offrendoti una sicurezza in più quando sei fuori casa. Non lasciartela scappare: al momento su Amazon è venduta con il 5% di sconto e quindi può essere tua a soli 18,99 euro! Approfitta di questa offerta imperdibile!