La PS5 Slim Digital è DISPONIBILE su Amazon: anche a rate

Ci è voluto un po’ ma adesso la nuova PlayStation 5 (PS5) Slim Digital è disponibile anche su Amazon al prezzo di 449,98 euro. La nuova versione della console più desiderata arriva dunque anche nel modello privo di lettore disco e, oltre a riceverla subito, puoi pagarla anche in 5 comode rate da 90 euro.

PS5 Slim Digital disponibile: e puoi aggiungere il lettore disco!

Questa versione compatta della tanto desiderata PS5 ha tutto quello che ami, e con qualche miglioramento che la rende ancora più interessante. A differenza del modello standard, la PS5 Slim Digital ti offre la possibilità di aggiungere il lettore disco, acquistabile separatamente. Quindi, hai la flessibilità di scegliere come vuoi vivere la tua esperienza di gioco, tutto in un design più snello e moderno.

E non è finita qui. L’SSD, cuore pulsante della velocità di caricamento e delle prestazioni, è potenziato a 1TB anziché 825GB. Quindi, più spazio per i tuoi giochi preferiti, senza compromessi. Immagina di avere tutti i tuoi titoli preferiti a portata di mano senza dover fare la caccia alla memoria ogni volta che vuoi provare qualcosa di nuovo.

La PS5 Slim Digital è la soluzione perfetta per chi cerca la massima potenza in un formato più compatto. E con l’opzione di pagamento in 5 rate su Amazon, puoi portare a casa questa meraviglia senza mettere a dura prova il tuo portafoglio.

Non perdere tempo e acquista la PS5 Slim Digital a 449,98 euro con consegna immediata e la comodità di pagare in rate. Rendilo il tuo nuovo compagno di avventure videoludiche e immergiti in un mondo di emozioni senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.