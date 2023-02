La PS5 è su eBay a PREZZO DI LISTINO e hai la consegna gratuita

Per un lunghissimo periodo di tempo, eBay è stato il luogo perfetto per i bagarini per vendere la PlayStation 5 a prezzi folli allo scopo di approfittare della carenza di scorte della console. Ora che la crisi sembra finita, anche sul popolare sito di aste online è possibile acquistare la macchina al suo prezzo ufficiale, come nel caso del bundle che comprende PS5 Standard Edition e God of War Ragnarok: puoi comprarlo adesso e riceverlo a casa gratis nel giro di pochissimi giorni.

Il venditore è affidabile, come testimoniano i suoi numerosi feedback positivi, ma per ogni cosa puoi contare comunque sulla garanzia cliente eBay che ti offre il rimborso integrale fino a 30 giorni dall’acquisto.

PS5 su eBay: stavolta il prezzo è quello giusto

I contenuti del bundle sono ormai stranoti: la confezione include la PlayStation 5 in versione Standard Edition con lettore disco, la più richiesta e desiderata, insieme al rivoluzionario controller DualSense, al cavo HDMI 2.1, l’inevitabile cavo di alimentazione e il cavo USB-C per la ricarica del joystick.

Nel momento in cui scriviamo la console risulta ancora disponibile, ma ti suggeriamo di affrettarti perché, sebbene le scorte siano molte di più rispetto al passato, la richiesta è ancora altissima e di conseguenza andrà esaurita molto in fretta.

Allora non devi far altro che aggiungere la PS5 con God of War Ragnarok Edition al carrello, effettuare il pagamento nel modo che preferisci e poi aspettare soltanto che ti arrivi a casa. Ti sembra un sogno? E invece è tutto vero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.