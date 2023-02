La PS5 è disponibile su eBay (quasi) a prezzo di listino

I venditori di eBay si sono approfittati per mesi della scarsa disponibilità di PS5. Prezzi alle stelle, talvolta improponibili ma che adesso, complice anche un rinnovato arrivo di scorte in tutto il mondo, sono destinati a sparire.

Ne è una dimostrazione questo bundle di PS5 Standard con God of War Ragnarok che puoi acquistare oggi a 632 euro applicando il codice sconto “CASA23” al momento del pagamento. Si tratta di un prezzo solo leggermente superiore rispetto a quello di listino: considerata qual era la situazione solo un mese fa è già un grandissimo passo in avanti.

PS5 disponibile su eBay finalmente al giusto prezzo

Il bundle in questione è quello più diffuso in questo momento. All’interno della confezione troviamo la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco blu-ray, un controller DualSense, il cavo HDMI e il cavo di alimentazione. Non meno importante è la presenza di God of War Ragnarok, il nuovo episodio della serie che lo scorso novembre ha conquistato tutti.

La spedizione avviene con corriere espresso in forma totalmente gratuita e consegna garantita in appena 72 ore. Sei coperto dalla garanzia cliente di eBay che ti permette di ottenere eventualmente il rimborso integrale entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Non devi far altro quindi che aggiungere la PS5 al carrello, applicare il codice sconto “CASA23” per poterla pagare, anche su eBay, praticamente a prezzo di listino. “Solo” 632 euro: se pensiamo che fino a due settimane fa ne servivano almeno 100 in più è un ulteriore segnale verso la normalità.

