La PS5 con God of War è DISPONIBILE anche su Monclick (prezzo di listino)

Le PS5 con God of War Ragnarok stanno spuntando letteralmente ovunque. Alla festa si unisce anche il portale di e-commerce Monclick che ti permette di acquistare l’ambito bundle al prezzo ufficiale di listino a 619,99 euro.

Con Klarna hai la possibilità di pagare in 3 comode rate da 206 euro ciascuna, mentre la console ti verrà recapitata a casa nel giro di pochissimi giorni tramite corriere espresso.

PS5 con God of War Ragnarok: ormai è ovunque, ma va ancora a ruba

All’interno della confezione troverai dunque la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco completa di controller wireless DualSense, cavo HDMI, cavo USB-C e cavo di alimentazione.

Pezzo forte è naturalmente la presenza del codice per riscattare in digitale God of War Ragnarok, seguito del celebre God of War del 2018. Questo gioco di azione e avventura è stato sviluppato da Santa Monica Studio e si svolge nel mondo dei miti norreni, dove il protagonista Kratos dovrà affrontare nuove sfide e avventure epiche. Uno dei titoli più attesi del 2022 che ha conquistato critica e pubblico.

Non perdere dunque l’occasione di giocare con la console più ambita del mercato e di immergerti nella storia epica di God of War Ragnarok: acquista questo bundle su Monclick per soli 619,99 euro ed entra nella nuova generazione di videogiochi.

