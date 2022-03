La PS5 Charging Station torna disponibile su Amazon e in OFFERTA

La Charging Station DualSense ufficiale di PS5 è nuovamente disponibile per l'acquisto su Amazon.it e con un piccolo sconto. La base di ricarica per i controller della nuova console Sony è in offerta al prezzo eccezionale di 25.99€, contro i 29.99€ solitamente previsti. Una piccola promozione, sì, ma che ti permette di portarti a casa un accessorio sicuramente indispensabile.

PS5 DualSense Charging Station: come funziona la base per la ricarica dei DualSense

La PS5 DualSense Charging Station ti permette di ricaricare fino a due controller Wireless DualSense contemporaneamente senza la necessità di collegarli alla console PlayStation 5. Stiloso ed elegante, che richiama il design della macchina stessa, si tratta di un oggetto sempre più diffuso tra gli appassionati di videogiochi dato che di fatto elimina il problema della batteria scarica.

Una volta che hai finito di giocare, ti basta infatti riporre il DualSense in uno dei due slot adibiti alla ricarica, in modo da averlo già pronto per la prossima sessione di gioco. I tempi di ricarica rispecchiano quelli richiesti quando i pad sono collegati alla console PS5, con la differenza non da poco che non occuperai le porte USB che potrebbero servirti per altro.

Inoltre, se hai due controller, puoi sostenere anche delle fasi di gioco un po' più prolungate: nel caso un DualSense si scaricasse mentre stai giocando, puoi metterlo in ricarica e recuperare l'altro che si trovava già nella Charging Station senza interrompere la tua partita.

Se possiedi una PlayStation 5, insomma, avere la base di ricarica per i DualSense è praticamente imprescindibile. Ora può essere tua a soli 25.99€, ma affrettati: non è introvabile come la console, ma è spesso indisponibile, specialmente su Amazon. Con la spedizione Prime, ti arriverà a casa nel giro di 24 ore.