La produzione di iPhone in India si interrompe nuovamente

La produzione di iPhone in India è stata nuovamente interrotta a causa dei reclami dei lavoratori. L'assemblaggio dei nuovi melafonini è stato sospeso nello stabilimento di Wistron lo scorso anno a seguito di una rivolta per i salari sottopagati. Adesso invece, si legge che produzione è stata nuovamente stoppata, ma in uno stabilimento Foxconn dopo che Apple ha accolto le lamentele sulle condizioni di alloggio dei lavoratori.

Apple interrompe la produzione di iPhone in India

È pratica comune, sia in India che in Cina, per i lavoratori stagionali, essere assunti in circostanza particolare e vivere in dormitori forniti dall'azienda per tutta la durata del loro contratto.

Apple ha messo Foxconn in libertà vigilata e ha ordinato al fornitore di portare le condizioni agli standard richiesti prima che la produzione riprenda.

Ecco cosa è emerso da Bloomberg:

Apple ha messo la fabbrica di Foxconn nel sud dell'India in libertà vigilata a seguito delle proteste dei lavoratori e di un'indagine che ha rivelato condizioni di vita scadenti. Foxconn, che utilizza la struttura per assemblare iPhone tra gli altri gadget, si è scusata per le lacune negli standard sanitari e si è impegnata a rinnovare la sua gestione e le sue operazioni nel paese. La fabbrica, situata a Sriperumbudur alla periferia di Chennai, è stata chiusa dopo le proteste e riprenderà le operazioni una volta che saranno fatti i “miglioramenti necessari” […] “A seguito delle recenti preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sulle condizioni di alloggio presso Foxconn Sriperumbudur, abbiamo inviato revisori indipendenti”, ha affermato un portavoce di Apple. “Abbiamo scoperto che alcuni dormitori e sale da pranzo remoti utilizzati per i dipendenti non soddisfano i nostri requisiti e stiamo lavorando con il fornitore per garantire che una serie completa di azioni correttive venga implementata rapidamente”.

L'azienda di Cupertino ha affermato che tutti i lavoratori continueranno a essere pagati durante la sospensione e che Foxconn amplierà le aree abitative, migliorerà le strutture balneari e fornirà acqua potabile.

La mossa arriva quasi esattamente un anno dopo la rivolta in uno stabilimento di iPhone a Wistron, in India. I lavoratori hanno affermato di essere stati pagati meno di quanto promesso quando sono stati assunti. Sia il governo indiano che Apple hanno avviato indagini ed entrambi hanno concluso che i dipendenti avevano ragione.

Pratiche di sfruttamento come il mancato pagamento dei salari, orari irregolari e cattive condizioni di lavoro erano comuni presso l'unità di assemblaggio e produzione della Wistron Corporation nello stato del Karnataka, nel sud dell'India, come dettagliato dal suo Dipartimento di fabbriche, caldaie, sicurezza industriale e salute […] Ci sono state anche accuse di intermediari che hanno sfruttato i lavoratori a contratto e ridotto i loro salari, con la polizia che ha indagato sul ruolo di sei appaltatori che hanno agito come intermediari per Wistron. Secondo quanto riferito, hanno attirato i lavoratori promettendo loro un'indennità aggiuntiva se rinunciavano alle pause.

Apple ha dichiarato sabato di aver messo Wistron in libertà vigilata e il contraente non avrebbe ottenuto nuovi ordini fino a quando non avesse adottato misure correttive.

La produzione di iPhone in India si è ampliata con l'aumento delle vendite interne e l'OEM di Cupertino sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalla Cina come polo produttivo.