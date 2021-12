Apple sposta una parte della sua produzione in India

Secondo quanto riferito, Apple ha appena avviato la produzione di prova del modello iPhone 13 in India. Di fatto, l'OEM di Cupertino ha lanciato gli smartphone di nuova generazione a settembre di quest'anno e ora, nel giro di pochi mesi, pare che sia pronto per iniziare la produzione di questi ultimi anche nel mercato indiano.

Perché Apple ha spostato la sua produzione in India?

Secondo l'ultimo rapporto, il produttore a contratto di Apple Foxconn ha iniziato la produzione di prova per i nuovi iPhone nel suo stabilimento vicino a Chennai nel Tamil Nadu, in India.

È interessante notare che Apple non ha intenzione di produrre i modelli 13 Pro e 13 Pro Max nel mercato indiano. Realizzerà solo il modello standard della serie in questo mercato. Tra le altre cose, questo è anche il telefono più venduto dell'azienda in India.

Se tutto dovesse andare secondo i piani previsti, la produzione commerciale di iPhone 13 in India, sia per il mercato domestico che per i mercati internazionali, potrebbe partire da febbraio 2023.

Per espandere la produzione dell'ultimo iPhone al mercato indiano, la compagnia pare che si sia già assicurata i componenti a semiconduttore necessari, che attualmente scarseggiano a causa della carenza globale.

Circa il 20-30% della produzione di iPhone dal mercato indiano viene solitamente esportato in altre regioni. Se ciò varrà anche per questo nuovo modello, questa mossa permetterà alla società di Tim Cook di aumentare l'offerta.

Per chi non lo sapesse, la compagnia sta già producendo iPhone 11 e 12 nello stabilimento Foxconn in Tamil Nadu mentre il modello SE viene prodotto nello stabilimento Wistron a Bengaluru. Sulla base delle stime, circa il 70% dei telefoni della mela venduti in India è prodotto localmente.