La Cina non sfrutta i chipset che produce, a quanto pare

Sappiamo che la Cina dispone del mercato automobilistico più grande del mondo ma, stando a quanto si legge, sfrutta solo il 5% utilizza chipset che vengono prodotti in loco.

L'anno scorso infatti, diversi settori tech e non solo (automotive compreso), sono stati colpiti dalla carenza dei semiconduttori. Adesso, un nuovo report suggerisce che la Cina detiene la quota più alta all'interno del mercato dell'auto, ma non riesce a sfruttare tutto ciò che produce.

La Cina e il mercato dei chipset

Giusto per fare un piccolo “remind me”, ricordiamo che l'industria tech di tutto il mondo ha subito delle gravi perdite a causa dei vincoli di fornitura di chipset e semiconduttori. Anche se il mondo delle auto elettriche e smart è diventato sempre più mainstream, la carenza di chip ha causato pericolose perdite per diverse aziende.

Gli OEM di automobili per esempio, hanno dovuto chiudere diversi store e concessionarie, ma da questo, la produzione di auto elettriche in Cina ha subito un notevole balzo in avanti, anche se ora leggiamo che questo non è bastato per far fronte alla crisi. Si scopre che “il tasso di autosufficienza del mercato interno per i chip automatici è inferiore al 10%”.

Ora, secondo un report di MyDrivers, questo tasso sembra essere inferiore al 5%. In poche parole, nonostante dispona della quota più grande all'interno del mercato automobilistico, il governo cinese riesce ad usare solo il 5% dei chip prodotti in loco per le auto EV.

In questo mondo poi, i chip MCU sono quelli più rari da trovare. Non di meno, questa tipologia di semiconduttori è quella che viene monopolizzata dai chipmaker di tutto il mondo. Solo la cinese BYD riesce a produrre questa tipologia di elementi.

Infine, secondo il pensiero di un esperto del settore, i chip sono sempre più indispensabili nel settore dell'automotive, anche se sono “in mani straniere”. Come andrà a finire questa vicenda?