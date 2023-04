La presa smart invisibile (zero ingombro) è una GENIALATA: ora a 10€ (-60%)

La presa smart invisibile mette insieme tutta l’utilità di un prodotto intelligente, ormai super noto al pubblico, e l’ingombro ridotto a zero delle classiche prese da parete. Infatti, uno dei limiti principali di questi gadget tech risiede proprio nelle dimensioni, che solitamente non sono troppo compatte. Invece, questo modello sparisce letteralmente nel muro. Va a filo con esso e a te non resta che collegare l’oggetto che desideri gestire tramite applicazione per smartphone oppure anche utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Grazie e un assurdo sconto Amazon del 60%, se la promozione non è già finita puoi risparmiare un sacco su questo utilissimo dispositivo e portarlo a casa a 10€ soltanto! Dovrei essere super veloce però: spunta il coupon direttamente in pagina e completa l’ordine al volo. Ricevi tutto a casa con spedizioni rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.disponibilità in scorta è in promo super limitata.

Un prodotto utilissimo in un sacco di contesti, che però – a differenza dei modelli della concorrenza – è unico. A renderlo così interessante è proprio la capacità di integrarsi alla perfezione con l’arredamento della casa, diventando una elegante presa a muro. Facile da installare e configurare, dopo averlo abbinato all’applicazione per smartphone non resterà che sfruttarne il potenziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.