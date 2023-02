La presa smart INVISIBILE a 11€ è geniale: sparisce nel muro (-55%)

Con una presa smart puoi rendere intelligente qualsiasi oggetto deciderai di collegarvi, è risaputo. Un modello invisibile però è decisamente la scelta migliore perché letteralmente scompare nel muro, come le altre spine di casa. Non crea ingombro, ma è sempre pronta all’uso. Il modello che ho scovato in promozione è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home e puoi gestirlo, quindi, anche con la voce oltre che con l’applicazione per Android e iOS.

Approfittando dello sconto Amazon del 55%, puoi portarla a casa a 11€ appena adesso, ma dovrai fare in fretta perché è una promozione a tempo limitato: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata, sii rapido.

Facile da installare, basta cambiare una delle prese normali che hai già in casa, sostituendola con questo modello intelligente. A quel punto, basterà configurare la connessione a Internet, abbinando il prodotto al WiFi di casa, e il gioco è fatto. Avrai modo di gestire qualsiasi oggetto collegato anche da remoto. Lo accendi, lo spegni e lo programmi semplicemente utilizzando l’applicazione per smartphone oppure la voce.

Il principale vantaggio della presa smart invisibile è certamente il suo ingombro ridotto praticamente a zero: gli altri modelli hanno un ingombro parecchio importante, a differenza di questo. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 11€ circa appena con spedizioni assolutamente veloci a gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.