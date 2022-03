La presa smart a 9€ è un ottimo strumento per TAGLIARE la bolletta

Con una presa smart, programmi accensione e spegnimento di qualsiasi elettrodomestico, ne verifichi il funzionamento da remoto tramite lo smartphone e non solo. Questo particolare modello da 9€ circa appena, è compatibile anche con gli smart speaker Alexa e Google e puoi quindi gestirla usando la voce.

Un dispositivo che, prestando attenzione alle accensioni al tuo posto, ti permetterà di dare un taglio alla bolletta senza troppa fatica. Porta adesso a casa questo gioiellino di Tapo direttamente da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Una presa smart per risparmiare sulla bolletta: basta poco

Super semplice da installare, la posizioni fra il prodotto che vuoi controllare e la presa a muro e sei pronto. Dopo una breve configurazione attraverso apposita applicazione, avrai la possibilità di controllarla con lo smartphone oppure usando la voce.

Con un dispositivo che ti permette in qualsiasi momento di interrompere l'alimentazione energetica, avrai sempre tutto sotto controllo anche quando non sei in casa. La stufetta è rimasta accesa? Il ventilatore? Sarà il caso di accendere il deumidificatore?

Tutte operazioni che potrai fare da qualsiasi parte ti trovi, senza alcun problema. Ovviamente, ogni presa smart utilizza la connessione WiFi per accedere a Internet e funzionare. Tuttavia, se hai bisogno di gestirla in modo fisico, c'è un apposito pulsante rapido su ogni unità.

Usala per programmare le accensioni: trovare la casa calda o fresca non sarà più un problema. Non dovrai più preoccuparti dei costi di lasciare prima di uscire il ventilatore o la stufa accesa: puoi programmarlo oppure farlo con un click quando ti serve.

Insomma, minimo investimento, massima resa e ottimizzazione dei costi in bolletta. La presa smart a 9€ circa appena è un alleato da avere assolutamente in casa. Completa l'ordine adesso da Amazon e approfitti anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.