La presa smart a 8€ è assolutamente da prendere AL VOLO: sconto 50%

Una presa smart, dispositivo che – se ben sfruttato – può tornare utile in una marea di contesti. praticamente, puoi rendere intelligente qualsiasi oggetto elettrico non lo sia nativamente. Dal ventilatore alla macchina del caffè, passando per la tua piantana preferita.

Normalmente più costose, su Amazon ho trovato un modello decisamente interessante e super completo, che è compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Non perdere l’occasione di portare a casa l’utile gadget a 8€ circa appena. Tutto quello che devi fare è in approfittare dello sconto del 50% sulla confezione da due pezzi. Spunta il coupon in pagina e accaparrati il kit a 16€ circa appena. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La presa smart costa meno che mai su Amazon

L’edizione in sconto è perfetta per oggetti utilizzati in Italia perché di tipo 16A, non Shuko. Questo non rende necessario l’utilizzo di adattatori di alcun genere. Il funzionamento di questi dispositivi è semplicissimo. Tutto quello che occorre fare è inserirla fra la presa al muro e l’oggetto che vuoi rendere intelligente.

A quel punto, non rimane che configurare il dispositivo, sfruttando l’apposita applicazione per Android e iOS. Dopo questa pratica, potrai controllare l’oggetto tramite la medesima app da qualsiasi parte del mondo e non solo. Puoi gestirlo anche utilizzando la voce, grazie alla piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google.

Insomma, la presa smart è decisamente un oggetto super utile, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Tutto quello che occorre fare per risparmiare è investire nel kit da 2 pezzi, risparmiando il 50% su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per avere l’intero set a 16€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.