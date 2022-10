La POTENTISSIMA soundbar LG da 400W costa una sciocchezza (-32%)

Il weekend si apre con un’offerta Amazon che ha del sensazionale: la potentissima soundbar LG da 400W crolla del 32% al prezzo più vantaggioso di sempre. Ad appena 169€, infatti, solo quest’oggi Amazon ti offre la possibilità di mettere in casa un impianto audio 2.1 con tanto di subwoofer wireless e con tutte le carte al posto giusto per assicurarti un’esperienza di ascolto sempre eccellente.

Realizzata con materiali di alto livello che gli conferiscono un design semplicemente perfetto, la soundbar di LG dispone di moltissime tecnologie di fascia alta nonostante costi pochissimo.

La soundbar LG da 400W è in offerta su Amazon: costa poco ed è potente come un tuono

Oltre a poter posizionare il subwoofer wireless in ogni punto della stanza per creare un ambiente surround 3D, la soundbar di LG include anche la tecnologia DTS Virtual:X e il Dolby Digital per un’equalizzazione sempre perfetta dell’audio. A tutto ciò si aggiunge poi anche l’AI Sound Pro, una piccola chicca sviluppata dagli ingegneri LG, che analizzata automaticamente la forma audio migliore per una diffusione sempre eccellente della musica e dei film.

Metti subito nel carrello la potentissima soundbar LG da 400W fintanto che è ancora in sconto su Amazon con il 32% di sconto. Solo oggi hai la possibilità di ricevere direttamente a casa un validissimo sistema audio 2.1 in grado di soddisfare le tue esigenze e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.