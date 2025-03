La Polaroid LEGO è in offerta con un set Fiori di Ciliegio in OMAGGIO

Su Amazon è tornato in sconto il bellissimo set LEGO Ideas Fotocamera Polaroid, che permette di costruire una fantastica riproduzione dell’iconica macchina fotografia: oggi puoi averlo in sconto a soli 66,48 euro e riceverai anche un set Creator Fiori di Ciliegio.

Set LEGO Polaroid con Fiori di Ciliegio: un bundle da non perdere

Il pacchetto include quindi due set: quello principale è il LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70, una riproduzione ettagliata della celebre fotocamera vintage, completa di mirino, manopola di regolazione della luce e l’inconfondibile spettro dei colori.

Il set è persino dotato di funzione interattiva dato che puoi caricare una delle tre foto illustrate e stamparla premendo il pulsante rosso, proprio come una vera Polaroid.

Accanto a questo ricevi praticamente in omaggio il set LEGO Creator Fiori di Ciliegio che aggiunge un tocco di natura alla tua scrivania o alla tua casa. I delicati boccioli rosa e bianchi possono essere personalizzati per creare due steli unici, perfetti come decorazione primaverile o idea regalo.

Una doppia opportunità da non perdere: acquista il set LEGO Polaroid in offerta per ricevere anche il set LEGO Fiori di Ciliegio ad un prezzo super.