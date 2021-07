Chi ha detto che una soundbar debba costare tantissimo per essere un buon prodotto? Per esperienza so che, cercando, si trova sempre il giusto compromesso.

Per me, un ottimo prodotto – che mette insieme qualità e prezzo – è il gioiellino che ora è tornato in sconto su Amazon. Lo prendi a meno di 20€ con spedizioni rapide e gratis. Sai perché è un affare? La colleghi alla TV, ma puoi anche portarla in giro e usarla con smartphone, tablet e non solo: è incredibilmente versatile.

Soundbar in super offerta su Amazon, pochi pezzi

Bella esteticamente e, lo so, anche questo ha il suo peso. Non voglio mica rovinarti l'arredamento del salotto. Tutt'altro, il design di questo dispositivo è elegante e sobrio, ben si abbinerà alla tua TV.

Con un doppio speaker integrato, e una potenza totale di 10W, ti garantirà un buon suono, con volume alto e chiaro. Decidi se collegarla alla televisione (o al PC) in Bluetooth, oppure attraverso il jack audio da 3,5 millimetri, ma non solo.

Ti ho anticipato che è incredibilmente versatile e sai per quale motivo? Puoi usarla collegata alla corrente elettrica, oppure sfruttare la batteria integrata. Questo significa che – quando vuoi – la prendi da sotto la TV e la usi dove vuoi. In bagno durante la doccia? In giardino durante una festa? In vacanza? In auto? Scegli tu!

Tutto qui? no, le sorprese non sono finite. Se hai una microSD con della musica a bordo, basterà inserirla nell'alloggiamento apposito per ascoltarla. Oppure se deciderai di collegare la soundbar in Bluetooth allo smartphone, potrai anche sfruttarla per parlare al telefono: c'è perino un microfono integrato!

Insomma, un prodotto che è più che completo, che offre più di quanto questi prodotti offrono di solito. Per accaparrartelo subito in gran sconto da Amazon, tutto quello che devi fare è completare l'ordine prima che le scorte finiscano. Fidati, a un prezzo così dureranno pochissimo.

Le spedizioni? Rapide e gratis! Avresti preferito conoscere prima questa chicca? Allora iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?: solo per versi risparmiatori seriali!

