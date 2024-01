La nuova LEGO Polaroid è subito IN OFFERTA su Amazon

Non ce l’aspettavamo. È un piccolo sconto, ma fa indubbiamente piacere: stiamo parlando dell’offerta attivata da Amazon sul nuovissimo set LEGO che permette di costruire una riproduzione della mitica Polaroid, con tanto di fotografia incorporata. Il prezzo in sconto è di 76,19 euro: un vero affare per un pezzo a dir poco originale.

Set LEGO Polaroid: l’originalità tutta da costruire

Se sei un appassionato di fotografia o stai cercando il regalo perfetto per un amico creativo, questa potrebbe essere la scelta ideale.

Il set include la replica in mattoncini della famosa fotocamera Polaroid, completa di dettagli fedeli al design originale, come il mirino, lo spettro dei colori e la manopola della sensibilità alla luce. Gli adesivi “Polaroid Land Camera”, “OneStep” e “1000” completano il look vintage.

Ma il divertimento non finisce qui. Il set include anche tre pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land costruibili con immagini come l’inventore della Polaroid Edwin H. Land, la LEGO House e la sorella del fan designer che ha ispirato il set. Puoi caricare una di queste foto illustrate nella fotocamera e premere il pulsante rosso per “stamparla”, proprio come una vera Polaroid vintage.

Questo set LEGO Fotocamera Polaroid è l’ideale per un regalo unico e speciale per uomini, donne e adolescenti appassionati di fotografia. Puoi sorprendere un amico o familiare con un regalo che unisce creatività e nostalgia.

Non farti scappare l’opportunità di possedere questo straordinario kit di costruzione, un prodotto LEGO Ideas che ha conquistato i cuori dei fan. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e inizia il tuo viaggio creativo con la LEGO Fotocamera Polaroid OneStep SX-70.

