La nuova Apple TV 4K è ufficiale: concentrato di tecnologia PAZZESCO

La nuova Apple TV 4K è stata appena annunciata ed è pronta portare sulla tua TV il più avanzato sistema di intrattenimento multimediale. Potenza e prestazioni grazie al processore A15 Bionic. I tuoi film preferiti, la musica che ami di più, ma anche magnifiche sessioni di gioco fluide e immersive.

Disponibile in due diverse configurazioni, puoi averla con il solo supporto al WiFi (e 64GB di spazio di archiviazione) oppure con doppio supporto: Wifi + porta Ethernet Gigabit (e ben 128GB di spazio di archiviazione). Puoi già preordinarla a partire da oggi, con prime disponibilità in vendita dal 4 novembre.

Apple TV 4K: la nuova versione è ufficiale

Due modelli diversi, entrambi noto potenti non solo grazie al chip, ma anche grazie al supporto dell’avanzato sistema operativo tvOS. Non solo, il dispositivo supporta il formato HDR10+ e Dolby Vision. Eccellenza anche per l’audio surround con supporto al Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1. Tutto il tuo mondo multimediale, a portata di telecomando, e che telecomando! L’eccellente Siri Remote rende semplice e intuitivo l’utilizzo del tuo sistema di intrattenimento grazie anche alla presenza del clickpad sensibile al tocco.

Come anticipato, sotto il punto di vista hardware il cuore pulsante è certamente il chip A15 Bionic, con prestazioni che risultano il 50% più veloci rispetto a quelle offerte dalla precedente generazione. Niente scatti, ma solo tanta fluidità in qualsiasi momento di utilizzo. Che si tratti di fare un giro fra i menu o di giocare, non ci saranno problemi.

Naturalmente, il nuovo hardware si integra perfettamente all’interno dell’ecosistema di prodotti e servizi della mela morsicata. Dunque, risulta pienamente compatibile con servizi come Apple Music, Arcade, TV+ e Fitness+. Ancora, è possibile indossare i propri AirPods per impartire comandi alla TV usando Siri oppure si possono condividere contenuti in tempo reale da iPhone e iPad utilizzando SharePlay. Insomma, un’aggiunta all’ecosistema che ti permetterà di ottenere il massimo dal televisore.

Di seguito, i dettagli della disponibilità e del prezzo della nuova Apple TV 4K: