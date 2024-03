La Nintendo Switch Lite Blu è in offerta al MINIMO STORICO di Amazon

Preparati a portare il divertimento sempre con te grazie alla Nintendo Switch Lite. Oggi la colorazione blu è in offerta su Amazon al minimo storico assoluto di 188,49 euro: una strepitosa opportunità per avere la versione “light” della famosa console ibrida giapponese, qui unicamente in versione portatile.

Nintendo Switch Lite in offerta: da avere

Nintendo Switch Lite nasce per rispettare l’esigenza di chi ama giocare ovunque si trovi. Con il suo schermo LCD da 5,5 pollici e una capacità di archiviazione di 32GB è proprio una console ottimizzata per il gaming dove vuoi.

La versione Lite è compatibile con tutti i giochi originali per Nintendo Switch: hai dunque un’ampia varietà di titoli per soddisfare tutti i gusti e le preferenze di gioco.

Grazie alla sua funzionalità di connessione multiplayer, fino a 8 giocatori possono collegare le proprie console Nintendo Switch o Switch Lite per partecipare a sessioni di gioco cooperative o competitive.

Dal design ergonomico e leggero, a Nintendo Switch Lite è comoda da trasportare ovunque tu vada. Naturalmente, rispetto il modello base, non è compatibile con la dock e non puoi dunque collegarla per usarla in modalità TV. È esclusivamente una console portatile.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistala al minimo storico eccezionale di soli 188,49 euro.