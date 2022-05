La multipresa con 6 ingressi, luce e mensola è UNICA: 18€ su Amazon

Questa multipresa è un modello unico. Da un solo ingresso, ne ottieni ben 6: 2 prese Schuko e 4 di tipo USB per la ricarica dei tuoi dispositivi. In più, è anche dotata di una luce LED con sensore di luminosità per l’attivazione automatica. Per finire, c’è persino una mensola che ti permette di appoggiare i tuoi device mentre sono in carica. Una vera e propria genialata, in grado di creare una stazione per la ricarica dove praticamente è totalmente assente.

A questo prezzo, è uno sfizio utile che puoi toglierti senza remore. Completa l’ordine al volo per approfittarne. La prendi a 18€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Multipresa completissima: un gadget da avere

Basta una normale presa Schuko per creare, letteralmente dal nulla, una stazione di ricarica super completa. Due prese standard e ben quattro ingressi USB per ricaricare i tuoi dispositivi.

Il bello è che, montando la mensola che ricevi in dotazione, puoi appoggiare i tuoi device, che diversamente non sapresti dove sistemare. Per finire, c’è una luce da notte, che illumina in modo discreto e ti permette di non perdere l’orientamento al buio. Grazie al sensore di luminosità, questo gioiellino si accende in automatico quando necessario.

Insomma, un prodotto unico nel suo genere. Questa multipresa a 6 ingressi, con luce e mensola – a 18€ circa appena – è un prodotto da avere assolutamente. Completa l’ordine per accaparrartelo da Amazon e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.