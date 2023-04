La migliore offerta per la fibra? Quella di Aruba: solo 17,69€ al mese

Se vuoi navigare veloce e sicuro su internet, non perdere questa occasione: sottoscrivi ora la Fibra di Aruba disponibile a soli 17,69 euro al mese per 6 mesi con zero costi di attivazione. Risparmi un sacco e installi in casa un servizio di altissima qualità.

Come funziona la Fibra di Aruba e perché conviene

La Fibra di Aruba è una fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che arriva direttamente a casa tua senza passare per il rame. Ti offre una velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, senza limiti di traffico o di tempo. Se sei coperto puoi addirittura richiedere la velocità di connessione fino a 2.5 Gbps per un internet praticamente stellare.

Con la Fibra di Aruba puoi richiedere anche tanti altri vantaggi:

Router Wi-Fi , a noleggio, per connettere tutti i tuoi dispositivi senza fili

, a noleggio, per connettere tutti i tuoi dispositivi senza fili Chiamate nazionali illimitate verso fissi e mobili, con tariffa flat

verso fissi e mobili, con tariffa flat Indirizzo IPv4 statico , per gestire al meglio i tuoi servizi online

, per gestire al meglio i tuoi servizi online Assistenza tecnica qualificata, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Inoltre, se hai i requisiti e sottoscrivi ora la Fibra di Aruba puoi usufruire del Bonus Internet del Governo, che ti rimborsa fino a 500 euro sul costo dell’abbonamento e dell’attivazione. Scopri come fare sul sito ufficiale.

Quel che è certo è che oggi se ti abboni alla Fibra di Aruba paghi solo 17,69 euro al mese per 6 mesi con zero costi di attivazione. Affrettati prima che l’offerta finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.