La meravigliosa Logitech MX Keys Mini scende sotto i 100€

La settimana inizia alla grande con un piccolo ribasso sulla Logitech MX Keys Mini che su Amazon te la riesci a portare a casa con appena 97,98€. Ebbene sì, il prezzo è sceso al di sotto dei cento sebbene di poco ma vedi il lato positivo: il 15% ti offre l'opportunità di realizzare i tuoi sogni e acquistare questa tastiera che diciamocela tutta: non ha niente al posto sbagliato.

Con le spedizioni Prime riceverla a casa è un attimo e non paghi neanche costi aggiuntivi quindi cosa aspetti?

Logitech MX Keys Mini

La sorellina più piccola della famosissima Logitech MX Keys è in offerta e ti permette di passare ore e ore al tuo computer senza mai incontrare problemi. Se da un po' stai cercando la giusta periferica che fa al caso tuo, allora sai bene di cosa stiamo parlando. Acquistando questa piccoletta hai a disposizione praticità, comodità e un'esperienza elevata garantita. Disponibile in versione grigio scuro è tra le migliori sul mercato e fin quando non la tocchi con mano tua, non puoi capire pienamente il perché.

La versione che ti suggerisco è compatibile praticamente con qualunque sistema sul mercato: la colleghi al tuo device sfruttando il Bluetooth ed è subito operativa. Grazie agli appositi tasti di switch puoi abbinarla a tre device alla volta e passare da uno all'altro senza problemi.

Il suo essere mini la rende perfetta per ambienti piccoli perché elimina il tastierino numerico ma comunque non ti fa scendere a compromessi: il layout QWERTY italiano ti fa digitare alla velocità della luce mettendoti tutto sotto mano, compresi i tasti funzione a cui sono stati abbinati dei comandi rapidi. Conta che è anche retroilluminata in modo intelligente: se avvicini le mani si accende la luce mentre quando le allontani lei si spegne da sola. Questa features ti permette di risparmiare carica necessaria per lavorare ore e ore.

Da questa ultima mia frase avrai potuto capire che è ricaricabile, il che è un valore aggiunto.

Acquista subito la tua Logitech MX Keys Mini su Amazon a soli 97,98€.