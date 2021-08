Lo vogliono tutti perché è divertente, rilassante e – non te ne accorgi – e continui a usarlo per ore. Si tratta proprio della mania dell'estate e questo gioiellino lo prendi a 10€ circa da Amazon adesso. Le spedizioni sono rapide e gratis: in tempo da mettere in valigia.

La mania dell'estate è su Amazon

SI chiamano “push pop” e ce ne sono di tutte le forme e i colori. Sono dispositivi che, a prima vista, faticano a far comprendere il loro enorme potenziale. Invece, una volta che inizi a usarli – a premere sulle “bolle” ottieni immediatamente un effetto rilassante e – senza accorgertene – continui a farlo per ore.

Disponibili da poche settimane, in brevissimo tempo sono diventati una vera e propria mania. Passando dai più piccini agli adulti. Tanto che il loro costo alla fine è salito. Per questo oggi ti segnalo che il pacco da due, dei modelli classici (con forma tonda e squadrata) puoi averlo ad appena 10,99€ da Amazon e le spedizioni sono anche super rapide e gratis.

