La macchina da scrivere LEGO 3-in-1 è in offerta su Amazon: idea regalo STUPENDA

Macchina da scrivere e non solo: il set LEGO Creator 3-in-1 è in grado di diventare tre modellini in uno, per una soluzione originale e divertente adatta a tutte le età. Prima di parlarne nel dettaglio, ti segnaliamo lo sconto: su Amazon è tuo a soli 24,29 euro invece di 29,99. Con la spedizione Prime lo riceverai subito a casa.

Set LEGO Creator 3-in-1: la macchina da scrivere che si trasforma

Un solo kit permette di costruire non solo una adorabile macchina da scrivere con fiori, ma anche una keytar su supporto o un piccolo vaso con penna e taccuino. L’obiettivo è trasformare il gioco in un’esperienza sempre nuova, ideale per bambine e bambini dagli 8 anni in su ma possiamo dire, data la sua originalità, che va bene per tutte le età.

Ogni modello è pensato infatti per essere esposto e dare un tocco di colore a ogni stanza: all’interno della confezione trovi anche tre adesivi con frasi memorabili, ideali per personalizzare la costruzione. Il modello può infine essere smontato e ricostruito quando vuoi.

Un set LEGO originale e adorabile che va bene come idea regalo per qualsiasi età e qualsiasi genere: acquista la Macchina da Scrivere LEGO 3-in-1 a soli 24,29 euro invece di 29,99.