La macchina da caffè LAVAZZA da UNIEURO è un regalo

Il momento di acquistare la macchina da caffè per la propria casa o per il proprio ufficio è arrivato grazie all’offerta proposta da Unieuro. Il colosso mette a disposizione il miglior prodotto attualmente sul mercato per quanto riguarda il rapporto tra qualità e il prezzo: si tratta della Lavazza Tiny Eco, la prima macchina della serie “A Modo Mio” realizzata con plastica riciclata.

Oggi questa macchina è disponibile sul sito ufficiale di Unieuro e presso i suoi punti vendita con uno sconto di 20 € rispetto al prezzo originale. Costerà infatti solo 79,99 € Iva inclusa, portando con sé due anni di garanzia. Per quanto riguarda il pagamento, è ovviamente possibile proseguire in un’unica soluzione o pagando in 3 rate da 26,66 € con Klarna o PayPal.

La Lavazza Tiny Eco è la miglior macchina del caffè sul mercato attualmente

Acquistare questa macchina da caffè di Lavazza significa voler cominciare la giornata nel migliore dei modi. L’estetica è davvero gradevole grazie al design pensato dall’azienda, che ha voluto insistere su un aspetto in particolare che è la compattezza. È molto piccola ma riesce comunque a fare un gran lavoro: la praticità è il suo punto di forza, dal momento che c’è un singolo bottone da spingere per preparare il caffè così come per accendere e spegnere la macchina.

La nuova A Modo Mio Tiny Eco ha una capacità d’acqua importante grazie al serbatoio da 0,6 litri ed è assemblata con componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Questo è un gran punto a favore: ci vorrà pochissimo per farla tornare a splendere.

Oggi può essere acquistata per un prezzo di 79,99 €, ben 20 € in meno rispetto al prezzo di listino. La spedizione a domicilio è gratuita e stimata in un massimo di 4 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.