La line-up di iPhone di Apple è destinata a cambiare

Il nuovo modello di fascia alta di iPhone si aggiungerà alla line-up esistente; in poche parole ci saranno cinque device nella gamma di prossima generazione. Oltre ad iPhone basico, Plus, Pro e Pro Max, vedremo la variante Ultra. A riportare questi dati ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg. Non di meno, ha anche riferito che quest’ultimo prodotto non arriverà prima del 2024.

iPhone: ci saranno cinque modelli nella serie

In una nuova edizione della newsletter di “Power On”, il noto giornalista Bloomberg ha riferito che iPhone Ultra non sostituirà iPhone Pro Max. Al contrario, il modello di fascia altissima dovrebbe aggiungersi alla gamma premium divenendo un prodotto ex novo, un po’ come quanto avvenuto con gli Apple Watch. Ecco cosa ha riferito il giornalista:

“Ma invece di rinominare il ‘Pro Max Ultra’, Apple potrebbe aggiungere un iPhone di fascia ancora più alta sopra entrambi i modelli Pro.Internamente, la società ha discusso di fare proprio questo, potenzialmente in tempo per il rilascio di iPhone nel 2024”.

Ad oggi poi non sappiamo quali saranno le specifiche della variante Ultra e quali le differenze con i modelli Pro e Pro Max. Secondo Ming-Chi Kuo poi, il terminale super esclusivo avrà una fotocamera aggiuntiva, un chipset più veloce, un pannello ancora più grande e un design senza porte (Lightning o USB Type-C). Infine, sarà molto più costoso del Pro Max. I prezzi potrebbero partire da 1499$, ovvero 1999€, verosimilmente.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che iPhone 14 oggi è in super sconto a soli 897,99€ al posto di 1029,00€. La versione in sconto è quella Galassia con ben 128 GB a bordo. Presenta uno schermo da 6,1 pollici Retina OLED da 6,1 pollici, un chipset Apple Bionic A15 con modem 5G e due fotocamere rinnovate da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K HDR.

