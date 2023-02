La Gen Z impazzisce per Apple

Secondo quanto riporta il Financial Times, sembra che i giovani teenager americani preferiscano Apple rispetto ad Android o Windows. Questo descrive benissimo il momento storico in cui viviamo la nostra società, ma andiamo più nel dettaglio.

Stando al report, scopriamo che i ragazzi (e le ragazze) desiderano un iPhone non tanto per le sue funzionalità cardine quanto per non venir “esclusi” da coloro che già possiedono un melafonino. Oramai Apple sta diventando uno status symbol fra i teenager (almeno in USA) e questo sta provocando una contrazione del mercato per quanto concerne i dispositivi Android e Windows per il giovane pubblico.

Tutti pazzi per Apple: la Gen Z conquista Cupertino… o viceversa?

Parliamo nello specifico dei nati dopo il 1996; questi ragazzi sono definiti “Gen Z” e costituiscono il 34% di tutti i possessori di melafonino negli Stati Uniti. Pensate che i ragazzi con uno smartphone Samsung sono solo il 10%, giusto per dirne una. Al contrario, le altre generazioni (pensiamo ai Millennials, ad esempio, o ai cosiddetti “boomer”) il divario è meno marcato e la divisione è uniforme. I teenager sono invogliati ad acquistare iPhone, Mac, AirPods e Apple Watch in misura preponderante rispetto ai device con Android o Windows.

Stando a quanto riporta Canalys, per 100 iPhone venduti, ci sono anche 26 iPad e 17 Apple Watch, oltre che 35 AirPods. Al contrario, sul fronte Samsung (per prendere come riferimento il diretto rivale del colosso di Cupertino), ogni 100 telefoni vengono venduti 11 tablet, sei orologi intelligenti e sei auricolari TWS.

D’altronde, secondo gli studi, i giovani adolescenti passano anche fino a sei ore al giorno sullo smartphone; di conseguenza, avere un’ecosistema Apple ben studiato, che funziona a dovere in ogni suo dispositivo, interconnesso e facilmente utilizzabile, ha un grosso impatto sui teen. Inoltre iMessage sta diventando la chat preponderante fra gli studenti e questo comporta – necessariamente – possedere un iPhone.

In Europa invece, questo fenomeno lo avvertiamo meno. iMessage è poco diffuso e Android ha conquistato importanti fette di mercato, ma la tendenza va in questa direzione. Canalys riporta che l’83% dei clienti Apple nel nostro continente (avente meno di 25 anni) prevede di continuare ad usare un iPhone nel futuro.

Voi invece cosa utilizzate? Fatecelo sapere, siamo curiosi. Intanto, se desiderate l’oggetto del desiderio più richiesto da grandi e piccini, vi suggeriamo iPhone 14 Pro (128 GB) su Amazon a soli 1229,00€, spese di spedizione incluse.

