La Friggitrice di Moulinex a un PREZZO FOLLE grazie allo SCONTO+COUPON!

Immagina di poter preparare fritti deliziosi e croccanti per tutta la famiglia, senza sacrificare spazio prezioso nella tua cucina. Con la friggitrice Moulinex Uno, questo sogno diventa realtà! Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni compatte: è infatti dotata di una generosa capacità di 1kg, perfetta per friggere porzioni abbondanti per 4 persone. Il manico pieghevole la rende ancora più pratica, consentendo un facile riponimento anche nelle cucine più piccole.

Grazie al termostato regolabile da 150°C a 190°C, puoi personalizzare la cottura in base alle tue preferenze, ottenendo sempre risultati impeccabili. Dalle patatine fritte dorati al pesce croccante, ogni alimento sarà cotto alla perfezione. Il coperchio trasparente con oblò ti permette di tenere sotto controllo il processo di cottura, senza dover aprire la friggitrice e riducendo così il rischio di schizzi d’olio e dispersioni di calore.

La friggitrice Uno è progettata per rendere la tua esperienza in cucina più pratica e sicura. Con un filtro antiodore integrato, la tua cucina rimarrà fresca e pulita, mentre la spia luminosa ti avvisa quando l’olio è pronto per la cottura. La vasca antiaderente è facile da pulire e può essere tranquillamente messa in lavastoviglie, garantendo una pulizia senza stress dopo ogni utilizzo.