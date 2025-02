La Foresta Proibita LEGO di Harry Potter è di nuovo in offerta su Amazon (-20%)

Idea regalo perfetta per piccoli (e non solo) fan di Harry Potter è il set LEGO della Foresta Proibita: un set che include anche le Creature Magiche con animali giocattolo fantasy che puoi acquistare a soli 23,98 euro invece di 29,99. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa senza attese.

Set LEGO Harry Potter: la magia della Foresta Proibita

Il set LEGO in questione è ricco di dettagli e offre la possibilità di costruire un piccolo angolo incantato con alberi dalle foglie in colori notturni, elementi che si illuminano al buio e tanti personaggi iconici.

Sono presenti infatti anche le minifigure di Ron Weasley e Hermione Granger per rivivere le scene più avventurose e famose della saga, insieme a creature affascinanti come Fierobecco, con testa e ali snodabili, un Thestral, un piccolo Folletto della Cornovaglia, un pipistrello e persino un ragno.

La Foresta Proibita è personalizzabile con la possibilità di riorganizzare alberi ed elementi per creare scenari sempre diversi e rendere il gioco ancora più coinvolgente. Merito anche dei funghi e degli altri elementi che si illuminano al buio per far assumere al set un’atmosfera davvero magica.

Idea regalo perfetta per bambine e bambini dagli 8 anni in su, ma possiamo dire che è perfetta anche per i fan adulti del Mondo Magico. Acquista adesso il set LEGO della Foresta Proibita di Harry Potter a soli 23,99 euro.