La Cyber Week di eBay SCONVOLGE TUTTO: Samsung Galaxy S23 giù del 36%

L’eccellente smartphone Android di fascia premium Samsung Galaxy S23 è al centro di una offerta su eBay che ha del sensazionale. Infatti, sfruttando la Cyber Week e lo sconto immediato del 36%, quest’oggi lo smartphone del colosso sudcoreano può essere tuo al prezzo di 628€ – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 351€, con tanto di consegna rapida e gratuita.

Samsung Galaxy S23 è considerato da milioni di utenti in tutto il mondo come il miglior smartphone Android mai realizzato dal colosso hi-tech; non solo il design è premium e curatissimo sotto tutti i punti di vista, ma in generale il device offre tutto ciò di cui hai bisogno da un telefono di questa fascia.

Samsung Galaxy S23 crolla di 351€ su eBay in occasione della Cyber Week: offerta imperdibile

Frontalmente è presente uno spettacolare display Super AMOLED 2X da 6.1 pollici super smooth con cui guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potente processore octa core sfrutta a dovere 8 GB di RAM e una mega batteria con supporto alla ricarica rapida. Samsung Galaxy S23, inoltre, come tutti i device di fascia premium del colosso sudcoreano, vanta un modulo fotografico multiplo di altissimo livello: in questo caso troviamo un sensore principale da 50MP per foto e video sempre al top, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con uno sconto immediato del 36% su eBay in occasione della Cyber Week, lo smartphone Android di fascia premium di Samsung può essere tuo risparmiando ben 351€ sul prezzo di listino; mettilo subito nel carrello e sfrutta anche la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Ricorda, inoltre, che se lo acquisti tramite PayPal hai a disposizione il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.