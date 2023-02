La convenienza di volare con eDreams: sconto di 25€ sui tuoi viaggi

Vivi un San Valentino indimenticabile con la tua dolce metà e scegli eDreams per la tua fuga romantica: il portale ha infatti attivato una speciale promozione, un’occasione unica per risparmiare 25 euro sul tuo prossimo volo. Basta collegarsi a questo link ed effettuare acquisti per un valore complessivo di almeno 250 euro, utilizzando il codice promo VALENTINEFLYED.

In più, se oltre al volo stai cercando anche un alloggio, eDreams ha un’offerta ancora più conveniente: risparmia 30 euro sui pacchetti volo + hotel con acquisti superiori a 600 euro, utilizzando il codice promo VALENTINEPACKED durante la tua prenotazione. Affrettati, perché l’offerta scade il 12 febbraio.

Perché dovresti scegliere eDreams per i tuoi viaggi?

Vivi la tua prossima avventura con un livello di comfort e risparmio senza precedenti grazie a eDreams. Scegli il portale leader nel settore viaggi e personalizza il tuo viaggio al 100%: voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto sono solo alcuni dei servizi che potrai prenotare in pochi semplici clic.

Con eDreams, la partenza perfetta è assicurata grazie al check-in automatico e agli aggiornamenti gratuiti sul volo. Inoltre, la scansione del bagaglio a mano direttamente dallo smartphone ti farà dimenticare ogni preoccupazione durante il viaggio. Sogni di una fuga romantica o di una vacanza in solitaria? eDreams ha una vasta gamma di destinazioni da sogno per te.

E ora con la promozione in corso, puoi risparmiare ancora di più. Inserisci i codici sconto VALENTINEFLYED o VALENTINEPACKED durante l’acquisto tramite questo link per ottenere rispettivamente 25 euro o 30 euro di sconto sugli acquisti di almeno 250 euro o 600 euro. Affrettati, questa occasione è a tempo limitato e scade il 12 febbraio. Scopri il mondo con eDreams: la tua prossima avventura inizia qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.