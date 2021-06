Un noto leak ha appena rivelato che la ColorOS 12 sarà la migliore skin mai annunciata da OPPO; secondo le ultime indiscrezioni, questa potrebbe essere annunciata ad agosto. Di fatto, combinerà le migliori caratteristiche della Flyme, della Smartisan OS e della HydrogenOS.

OPPO: cosa sappiamo della nuova ColorOS 12?

I telefoni OPPO eseguono una versione personalizzata di Android chiamata ColorOS. La versione attuale è ColorOS 11 e la compagnia cinese ha fatto un ottimo lavoro nel distribuire l'aggiornamento a tutti i suoi dispositivi presenti in listino. Una nuova versione dovrebbe essere annunciata entro la fine dell'anno. Secondo le nuove informazioni provenienti dalla Cina, sarà la migliore mai rilasciata da OPPO, grazie al team che l'ha sviluppata.

Secondo l'utente Weibo che si chiama 菊厂影业Fans, la ColorOS 12 combinerà le migliori caratteristiche delle altre skin Android del gruppo BBK. Il post afferma che il nuovo sistema operativo mixerà la fluidità e il design di Meizu's Flyme, le caratteristiche innovative di Smartisan OS e la semplicità della HydrogenOS.

Se avete familiarità con le skin Android cinesi, sarete d'accordo sul fatto che le funzionalità menzionate sopra sono effettivamente così buone come dichiarato dalle compagnie. Quindi, in che modo OPPO è in grado di raggiungere questo obiettivo? Secondo il post, la UI del brand cinese è stata sviluppata congiuntamente da un team composto da addetti ai lavori della ColorOS, della Flyme, di Smartisan e della Hydrogen.

Non di meno, l'azienda ha recentemente assunto Zhu Haizhou, ex product manager di Smartisan, per unirsi al suo team di sviluppo software. Sappiamo anche che il team HydrogenOS sarebbe stato fuso con il team ColorOS di OPPO ora che OnePlus è un sottomarchio del primo. È stato anche riferito che la compagnia ha reclutato diversi dipendenti Smartisan e Meizu. Quindi le informazioni rivelate dall'account risultano essere veritiere.

L'affidabile leaker cinese, Digital Chat Station, ha anche rivelato in un post che la nuova skin, che sarà basata su Android 12, ha alcune caratteristiche della HydrogenOS. Ha anche rivelato che ci sono grandi cambiamenti nell'interfaccia utente e che ha già raggiunto la fase di test interno.

ColorOS 12 dovrebbe essere rilasciato nel terzo trimestre dell'anno. Un rapporto dice anche che la data prefissata è il 15 agosto per il mercato cinese, ma non sappiamo quando arriverà anche in Europa.

