La capsula ETERNA compatibile Nespresso SPOPOLA: risparmi un sacco sul caffè

La capsula eterna è la soluzione perfetta per chi desidera gustare un caffè con sistema Nespresso, risparmiando sul costo di quelle usa e getta. In effetti, fra gli articoli del carrello della spesa che hanno subito un aumento di prezzo, di certo non mancano proprio loro. Con questo prodotto geniale però, puoi gustare la tua bevanda preferita ogni volta che desideri, portando il costo del singolo caffè a pochissimi centesimi.

Infatti, si tratta di un dispositivo in metallo, perfettamente compatibile con la stragrande maggioranza delle macchine che utilizzano questo tipo di capsule, assolutamente riutilizzabile. Un vantaggio non da poco, non solo di tipo economico: riduci al minimo i rifiuti. Ancora, sei tu a riempire il piccolo serbatoio con la miscela che ti piace di più: potrai usare sempre il tuo preferito, fresco e di qualità.

Il kit completo lo trovi su Amazon in promozione a 13 € circa appena: completa il volo il tuo ordine per accaparrartelo, le spedizioni sono rapide gratuite, grazie ai servizi Prime.

Semplicissimo da utilizzare, lo acquisti una volta e poi lo riutilizzi ogni volta che lo desideri. Bastano pochi secondi per sciacquarlo sotto acqua corrente e sarà di nuovo pronto all’uso.

Riassumendo i vantaggi, con la capsula eterna in acciaio – compatibile con sistema Nespresso – potrai:

portare il costo del singolo caffè a una cifra trascurabile;

a una cifra trascurabile; ridurre notevolmente la quantità di rifiuti ;

notevolmente la quantità di ; usare la miscela che ti piace di più, anche quella della piccola torrefazione sotto casa.

