La bilancia smart di Xiaomi a 11€ è un REGALO: follia

La super bilancia smart di Xiaomi è un vero e proprio spettacolo. Fino a 16 profili diversi, per permettere a tutta la famiglia di avere il suo. Connessione all'applicazione per smartphone tramite Bluetooth e un sacco di funzioni.

Adesso, la Mi Smart Scale 2 la porti a casa a 11,99€ appena da Amazon: completa rapidamente l'ordine e risparmia il 52%. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: bilancia smart in gran sconto su Amazon

Un prodotto bello ed elegante sotto il profilo estetico. Super sottile e solo 1,2KG di peso: lo posizioni dove preferisci e impreziosirà l'arredamento. Che si tratti della camera da letto oppure del bagno, farà un figurone.

Super semplice da usare, basta salirci sopra per leggere al volo il peso, direttamente sul display retroilluminato. Se invece desideri qualcosa in più, collegalo allo smartphone e usa l'applicazione per tenere traccia di ogni pesata, così da avere un chiaro quadro dell'andamento dello stesso.

Perfetta se sei a dieta o se – comunque – ti interessa tenere sotto controllo il peso corporeo. Addirittura, puoi sfruttarla anche come perfetta bilancia da cucina.

Con un prezzo come questo, la bilancia smart di Xiaomi la prendi quasi gratis da Amazon praticamente. Completa rapidamente l'ordine per averla a 11€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.