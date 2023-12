La bellissima LEGO Polaroid è DISPONIBILE su Amazon (Preordine)

Su Amazon è già arrivato uno dei set LEGO 2024 più attesi del prossimo anno. Stiamo parlando dell’iconica e bellissima LEGO Polaroid che puoi subito prenotare al prezzo scontato di 79,99 euro, con consegna prevista nella prima settimana di gennaio. Potrai regalarti per Natale la sicurezza di avere, al più presto, un pezzo unico e nuovo della collezione LEGO.

LEGO Polaroid: devi anche pensarci?

Questo set LEGO per adulti è un’opera d’arte collezionabile che ricrea in mattoncini l’iconica fotocamera Polaroid. Perfetto per appassionati di fotografia e costruzioni, il set presenta dettagli accurati come il mirino, lo spettro dei colori, la manopola della sensibilità alla luce e adesivi autentici come “Polaroid Land Camera” e “OneStep” o “1000”.

La confezione include anche tre pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land costruibili con illustrazioni di Edwin H. Land, l’inventore della Polaroid, la LEGO House e la sorella del fan designer che ha ispirato il set.

Il set LEGO Polaroid funziona davvero come una fotocamera vintage: basta caricare una delle tre foto illustrate, premere il pulsante rosso e “stampare” la tua creazione LEGO. È un regalo perfetto per uomini, donne e adolescenti appassionati di fotografia.

La confezione include anche una guida passo passo con interviste ai fan designer e ai designer LEGO, offrendo un’esperienza di costruzione coinvolgente. Questo kit fa parte della gamma LEGO Ideas, votato dai fan e creato da appassionati come te.

Non perdere l’opportunità di regalare un’esperienza unica con il set LEGO Polaroid. Prenota ora su Amazon per assicurarti questo regalo straordinario che farà rivivere la magia della Polaroid in modo creativo!

