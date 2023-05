Kraken Kitty Edition: le cuffie gaming più Kawaii di sempre (-29%)

Se stai cercando un paio di cuffie per il tuo setup da gaming non solo comode ma anche straordinarie, allora queste originalissime Cuffie USB Kraken Kitty di Razer devono assolutamente essere tue. Le ho definite Kawaii perché le guardo ed è proprio questo l’aggettivo che mi viene in mente.

Esperienza sonora felina con le cuffie Kraken Kitty di Razer

Hai finalmente messo da parte qualche soldo e non vedi l’ora di comprare qualcosa di carino e magari anche particolare per le tue live. Di sicuro stai cercando qualcosa che ti sia anche utile e non solo scenografico, ma non sai proprio cosa scegliere. Bene, le Kraken Kitty di Razer sono pronte a conquistare il cuore di ogni appassionato. Non solo straordinarie da guardare, ma anche super comode e perfette per le tue partite.

Il loro design accattivante è dotato di due simpatiche orecchie da gatto, in cima all’arcata, con funzione di illuminazione RGB. Poiché funzionano grazie alla tecnologia Razer Chroma RGB, offrono un’esperienza unica attraverso l’illuminazione reattiva a musica e giochi.

Gli ampi padiglioni sono pensati per adattarsi alla forma delle orecchie dei giocatori, rendendolo un accessorio comodo ed ergonomico.

Non manca all’appello il microfono con cancellazione del rumore, per rendere le tua voce chiara e cristallina. Per poter utilizzare basterà semplicemente collegarle tramite porta USB al tuo computer, niente di più semplice.

