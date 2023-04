Kobo presenta Elipsa 2E, con Stylus 2 e SleepCover: già in preordine

Kobo Elipsa 2E, realizzato da Rakuten Kobo, rappresenta la soluzione perfetta per chiunque prediliga la scrittura digitale e per gli appassionati lettori di eBook.

Dotato di una penna Kobo Stylus 2, rinnovata e migliorata, questo dispositivo consente di organizzare note e prendere appunti su un display touchscreen antiriflesso da 10,3″, esportando tutto il lavoro senza problemi grazie ai servizi cloud integrati.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Kobo Elipsa 2E

Con una batteria che assicura diverse settimane di durata e 32 GB di spazio d’archiviazione, puoi portare sempre con te la tua intera libreria e tutti gli appunti. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth, è semplicissimo passare dalla lettura di eBook all’ascolto di audiolibri. Degna di nota la qualità costruttiva: Kobo Elipsa 2E è realizzato con oltre l’85% di plastica riciclata, il che lo rende anche una scelta ecologica ed intelligente (dettaglio tutt’altro che trascurabile).

La nuova Kobo Stylus 2, inclusa nella confezione, garantisce un’esperienza di scrittura comoda ed efficace. Questa penna è stata ridisegnata con una gomma integrata sul retro per cancellare gli errori ed un pulsante laterale per evidenziare i passaggi più importanti. Inoltre, quando non utilizzata, può essere agganciata magneticamente all’Elipsa 2E per la massima praticità. La Kobo Stylus 2 è ora ricaricabile grazie all’alimentazione tramite USB-C.

A disposizione ci sarà anche l’indispensabile SleepCover, ottima per proteggere Kobo Elipsa 2E e con il medesimo spirito ecologico. Realizzata al 97% con plastica riciclata, di cui il 10% intercettata prima di arrivare negli oceani, aiuta a ridurre l’impatto ambientale. Questa cover è dotata di un design magnetico che consente di agganciarla facilmente al dispositivo e di proteggere anche la Kobo Stylus 2 grazie ad un alloggio dedicato. Inoltre, la SleepCover per Elipsa 2E è in grado di mettere il dispositivo in standby quando chiusa e di riattivarlo una volta aperta.

La SleepCover è venduta singolarmente al prezzo di €69,99, mentre Kobo Elipsa 2E con la Stylus 2 è offerto ad un prezzo al pubblico di €399,99 sul sito ufficiale a partire dal 19 aprile (i clienti che preordineranno Elipsa 2E riceveranno il 50% di sconto per l’acquisto della SleepCover).