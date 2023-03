Kit videocamera e pannello solare a 39€: sconto 60%, sicurezza 100% WIRELESS

Un kit spettacolare, composto da videocamera con sensore FHD e pannello solare. Questo sistema di videosorveglianza puoi posizionarlo praticamente ovunque ci sia una connessione a Internet WiFi disponibile. Non serve elettricità e – di conseguenza – avrai modo di sistemarla in qualsiasi angolo del giardino o del balcone, se lo desideri.

Un prodotto avanzato, che ti permetterà di tenere sempre tutto sotto controllo, anche al buio! Infatti, la camera è dotata di supporto alla visione notturna, ma non solo: c’è anche un doppio faretto che si illumina in automatico al rilevamento die movimenti.

Il suo maggiore punto di forza è la presenza di una enorme batteria integrata da 5000 mAh che durante il giorno si ricarica in automatico grazie all’energia del sole e – quindi – praticamente non è mai scarica. Un set completo, quindi, che adesso puoi prendere a prezzo assurdo da Amazon, risparmiando il 60% in totale (doppio sconto) sul prezzo pieno: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prendere tutto a 39,99€ invece di 99,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapidissimo però, la disponibilità è super limitata.

La libertà che ti garantisce un sistema come questo non ha pari. Infatti, puoi sistemarlo praticamente ovunque, grazie alla totale assenza del vincolo dei cavi. A disposizione, avrai tutte le funzionalità richieste a una buona soluzione di sicurezza:

gestione completa dallo smartphone , tramite app specifica;

, tramite specifica; visualizzazione delle immagini in tempo reale;

rilevamento dei movimenti;

visione notturna ;

; allarme rumoroso effetto “ sirena ” per spaventare gli intrusi;

” per spaventare gli intrusi; doppio faretto ;

; audio bidirezionale per ascoltare quello che succede e interagire con la voce.

Insomma, a questo prezzo, questo kit di videosorveglianza wireless composto da videocamera e pannello solare è un assurdo affare. Approfitta dello sconto del 60% su Amazon e accaparrati l’intero set a 39,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.